De zeearend op jacht in de Biesbosch

Ja dat klopt, bevestigt Stam. “Als volger van boswachter Thomas van der Es las ik gisteren zijn artikel in BN DeStem over het al dan niet terugkeren van de visarend in de Biesbosch. Ik ben benieuwd. Wat ik wel weet, is dat de zeearend actief is. Ik kon deze machtige vogel op de foto krijgen toen hij recht over me heen vloog met een flinke brasem in de klauwen.”