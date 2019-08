De Westhoek in Oosterhout koestert verkeersbrigadiers

Enorme lading cocaïne onderweg naar Oosterhout onder­schept op de Maasvlakte, verstopt tussen suiker en bananen­pulp

13:57 De Douane heeft tijdens een controle op de Maasvlakte een enorme partij coke van bijna 3000 kilo gevonden. Afgelopen dinsdagavond werden er ladingen van 1650 en 1300 kilo coke in containers gevonden, die verder vol zaten met suiker en bananenpulp. Een van de twee containers was onderweg naar een bedrijf in Oosterhout.