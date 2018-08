De Westhoek in Oosterhout heeft weer eigen verkeersbrigade: 'Zonder is het onverantwoord'

OOSTERHOUT - ,,Nog even wachten, pas na het tweede fluitje mogen jullie lopen", zegt Miranda den Boer terwijl ze een stopbord in de lucht houdt. Ze kijkt of alle auto's stilstaan, werpt een blik op haar mede-brigadiers. Dan pas klinkt er een fluitsignaal.

Sinds deze week heeft basisschool De Westhoek in Oosterhout weer een eigen verkeersbrigade. Drie jaar moesten leerlingen zonder deze hulp het zebrapad over de Ridderstraat nemen. Onverantwoord vond directeur Mireille Daanen.



,,Dit is een van de drukste straten van Oosterhout", vertelt ze. ,,Bovendien groeit onze school, waardoor we meer lokalen in het gebouw aan de overkant huren. Zo steken er ook steeds meer leerlingen de weg over."

Hangen en wurgen

Het lukt De Westhoek nu wél een brigade op te richten door de inzet van moeder Marie-Cécile Donders (links). 'Ze heeft zich als een pitbull in dit project vastgebeten', vertelt directeur Mireille Daanen (rechts). De afgelopen jaren lukte het de school niet om genoeg brigadiers aan te trekken. ,,De periode daarvoor was het ook met hangen en wurgen", zegt Daanen. Een landelijk probleem, aldus Veilig Verkeer Nederland. Veel scholen willen wel een brigade, maar hebben moeite met het werven van vrijwilligers. Het aantal brigadiers is in 10 jaar tijd dan ook gehalveerd, naar 25.000 in 2016.



Het lukt De Westhoek nu wél door de inzet van moeder Marie-Cécile Donders. ,,Ze heeft zich als een pitbull in dit project vastgebeten", lacht Daanen. Donders sprak ouders aan, ging bij klassen langs en schakelde vrijwilligersorganisatie Oosterhoutvoorelkaar in. Heel wat uurtjes werk, maar met resultaat: er zijn nu vijftig volwassenen en vijftig jeugdbrigadiers uit groep 7 en 8.

Aangereden

Miranda den Boer is een van de hoofdbrigadiers en hielp ook mee werven. ,,Het is voor iedereen wennen, maar ik heb dit eerder gedaan. Het loopt straks op rolletjes", vertelt ze gehuld in oranje hesje en met stopbord in de hand. Den Boer staat eens per week op het zebrapad. ,,Dat kwartiertje kan ik best missen. Anders sta je die tijd op het schoolplein te kletsen."

Jeugdbrigadier Anna (10) houdt het fietspad in de gaten. ,,Wat goed dat je dit doet", roept een fietser. ,,Ik vind het leuk, nee niet moeilijk", vertelt Anna. ,,Fijn dat mensen zo over kunnen steken en er niemand wordt aangereden." Dat is de op een haar na weleens gebeurd", verzucht Donders. ,,Daarom is deze club zo belangrijk. We blijven werven, zodat we de brigade niet meer hoeven te missen."

Enige brigade in Oosterhout