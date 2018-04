De Warande Oosterhout past buitenpark aan voor kinderen met een beperking

Zo verandert de oude skelterbaan in een rolstoelvriendelijke ‘beleeftuin’, is er vanaf dit seizoen een speciale rolstoel beschikbaar, zodat ook rolstoelafhankelijke kinderen (en volwassenen) in het buitenzwembad kunnen zwemmen.



Ook past de gemeente praktische zaken aan, zoals de toiletten en bewegwijzering. Tot slot zijn de medewerkers getraind, zodat ze zich beter kunnen verplaatsen in mensen met een beperking en hun behoeften.

Vooral 'gezonde' kinderen

Over het waarom van al deze veranderingen, schrijft de gemeente in een brief: ,,Twee jaar na de opening van het nieuwe recreatieoord blijkt dat het vooral ‘gezonde’ kinderen zijn die samen met ouders, broertjes, zusjes en vriendjes komen spelen.'' Daarom hebben Gelijkheid Past Oosterhout, Sportbedrijf Oosterhout en de Speeltuinbende dit plan bedacht.

Samen Speeldag

Donderdag 24 mei 9.30 uur geven de partijen het startsein voor de campagne. Hiervoor is een sportief programma ontwikkeld, speciaal voor kinderen met en zonder beperking in de leeftijd van 8 tot 12 jaar.



,,Waarin ze kennis maken met elkaar, ervaren hoe het is om een beperking te hebben. En ook zien hoe eenvoudig ze samen kunnen spelen.'' Voor deze Samen Speeldag zijn verschillende, Oosterhoutse basisscholen uitgenodigd.

32 graden