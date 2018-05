De Vrijheid moet gevierd worden

School Raamsdonks­veer niet blij met communica­tie gemeente: 'Een gemiste kans'

30 mei RAAMSDONKSVEER - De leiding van basisschool De Wilsdonck is verbaasd over de communicatie van de gemeente Geertruidenberg rond de tijdelijke huisvesting. Afgelopen week verklaarde wethouder Bert van den Kieboom in deze krant dat de parkeerplaats achter het gemeentehuis in Raamsdonksveer een optie is voor de Veerse school. Dat terwijl eerder werd uitgegaan van Landonk als tijdelijke locatie.