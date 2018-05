De vrijheid moet gevierd worden en dat kan smakelijk in dit restaurant in Oosterhout

Geen bestraffen­de 'tegeltaks', maar beloning voor tegelloze tuin in Altena

11:06 AALBURG - Wie in Altena woont en zijn tuin vergroent of er een regenton neerzet, wordt straks misschien beloond voor die inspanningen. De gemeenten denken serieus na over een stimulans in plaats van de vorig jaar geopperde 'tuintegeltaks'.