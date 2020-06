De vlag gaat niet uit voor Energiepark A59 bij Oosterhout

Marcel Willemsen rijdt op zijn wielrenfiets regelmatig door de Oranjepolder. Ook zaterdagmorgen peddelt hij er rond, maar de wethouder van de gemeente Oosterhout komt geen meter vooruit: hij zit op een hometrainer. Het hoofd even leegmaken is er niet bij: vanaf een scherm wordt hij toegesproken door Ilse van Rijen van Belangengroep Oranjepolder. Zij laat hem weten niet eens te zijn met de plannen van de gemeente om, in samenwerking met Eneco en Shell, een deel van dit gebied Energiepark A59 te realiseren.

Het filmpje sluit af met gezichten, allemaal tegenstanders van dit project. Nee, nee, en nog eens nee krijgt Willemsen te horen. Zijn reactie: ,,Mijn complimenten voor het filmpje, het is een helder verhaal."

Zorgen om gezondheidsrisico's

,,Wat de windmolens betreft, maken we ons zorgen om de gezondheidsrisico's", zegt Van Rijen. ,,We denken dat de geluidsnormen zullen worden overtreden. En het zal leiden tot een waardedaling van woningen in de buurt.” Ook het plaatsen van zonnepanelen op 23 hectare polderland vindt de belangengroep een onzalig plan.

,,Daarmee offer je twintig procent van deze polder op", zegt woordvoerder Nicole Hogerwerf. Volgens Gijs van Buitenen, lid van de belangengroep, zijn er wel degelijk alternatieven. ,,Het bedrijf Gefco heeft een enorm dakoppervlak, daar kun je er al veel kwijt. Op bedrijventerreinen kun je er meer op daken kwijt. De gemeente zou de burger er meer bij kunnen betrekken door het subsidiepotje voor zonnepanelen te verhogen."

Alternatieven

Hogerwerf: ,,In 2013 zijn de eerste plannen gemaakt voor dit energiepark. In de tussentijd is er veel veranderd. Er zijn alternatieven, kijk ernaar." Om hun protest kracht bij te zetten zijn bij de triagetent, waaronder televisiescherm en hometrainer droog staan, zijn vijfhonderd vlaggen geplant met de tekst: ‘Ik zeg nee tegen Energiepark A59'. Vijfhonderd inwoners van Oosterhout die met hun handtekening hun ongenoegen uiten voor dit plan.

Een paar honderd meter verderop een tent van de gemeente. Van daaruit kijk je uit op weilanden en maisakkers, in de verte de A59. Dit is de plek waar het park in 2023 moet zijn gerealiseerd. Met een webinar - vanwege corona was elkaar fysiek ontmoeten niet mogelijk - heeft de gemeente de plannen al aan de bewoners voorgelegd. ,,We vinden het ook belangrijk dat we de mensen zelf kunnen spreken", zegt Willemsen. ,,Nu kan het weer, vandaar dit veldbezoek.”