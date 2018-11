De Vijf Eiken likt de wonden na uit de hand gelopen familiefeest in Rijen: ‘Het is een grote chaos hier’

Wat er precies gebeurd is? Een familiefeest liep flink uit de hand vannacht, zoveel is zeker. Vijftien mensen zijn inmiddels aangehouden. Maar over de precieze gebeurtenissen, daar mogen de medewerkers zich momenteel niet over uitspreken. Dat kwam de politie ze zojuist mededelen. ,,Dat kan het onderzoek schaden, zeggen ze. Sorry", verontschuldigt de medewerker zich.



Achter hem zijn een man of acht hard aan het werk om de zaal weer op orde te krijgen. Op de bar staan flessen vol frisdrank, daarnaast flessen vol alcohol. Op de grond de trieste aanblik van losse ballonnen tussen het stof en de puin. Wat gebroken glas in een hoekje. Vanmiddag kan de zaak weer open, hopelijk.