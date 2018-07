De Vennen biedt voor elk wat wils, binnen én buiten

De temperatuur stijgt. De zwemkleding kan weer uit de kast. BN DeStem bezoekt negen buitenzwembaden in West-Brabant. Vandaag: zwembad De Vennen in Dongen.

Quote We hebben bij het opknappen van het bad vooral de doelgroep van zo’n 5 tot en met ongeveer 12 jaar in gedachten gehouden Alfons van der Pluijm Vaste bezoekers kan het niet ontgaan zijn: De Vennen is op de drempel van haar 25-jarig bestaan grondig aangepakt. Na een paar maanden verbouwen, waarbij een ijzeren tijdschema is aangehouden zodat alles vóór de aanvang van de zomervakantie af is, heeft het bad een fikse make-over gekregen. Alle verlichting is vervangen door ledverlichting, de kleedkamers zijn gestript om plaats te maken voor nieuwe kleedhokjes en lockers, de toiletten zijn onder handen genomen en ga zo maar door.

Ook het binnenbad ondergaat een grondige metamorfose. De Vennen wordt, zo vertelt directeur Peter Verhoof, een ‘belevingsbad’, met langs de wanden een stripverhaal en diverse nieuwe speeltoestellen. ,,Alle medewerkers hebben mee mogen denken over de nieuwe invulling van het bad”, zegt Alfons van der Pluijm, operationeel manager van het zwembad. ,,We hebben daarbij vooral de doelgroep van zo’n 5 tot en met ongeveer 12 jaar in gedachten gehouden. Vooral zij moeten straks in het nieuwe bad hun oogjes uitkijken.”

Snackcorner

Volledig scherm Peter Verhoof, directeur van De Vennen is trots op wat de medewerkers van het bad ervan gemaakt hebben met de opknapbeurt. © Martijn Schraven De grote glijbaan, met start en einde binnen, blijft uiteraard. Net zoals de stroomversnelling en de bubbelbanken. In de snackcorner is patat, ijs en snoep te verkrijgen. ,,Zoals het hoort in een zwembad”, vindt Van der Pluijm. ,,Natuurlijk is het belangrijk om gezond te eten, maar bij een bezoek aan een zwembad hoort nu eenmaal ook iets lekkers om te snoepen.”

De combinatie van binnen- en buitenbad maakt dat De Vennen het hele jaar rond populair is. Zeker bij gezelschappen die hun zwemuitjes ruim van tevoren plannen. Ook deze dag zijn er twee schoolklassen op bezoek die vanuit hun zomerkamp een zwem-middag hebben. Daarnaast blijkt De Vennen een geliefde locatie voor kinderfeestjes.

Volledig scherm Noor van den Bleek viert haar negende verjaardag bij De Vennen: ,,Ik heb een duikbril gekregen voor mijn verjaardag." © Martijn Schraven ,,Ik wist helemaal niet dat dit buitenterrein er ook nog was”, zegt Ton van Stiphout uit ’s Gravenmoer, terwijl hij bij het buitenbad staat. ,,Normaal kom ik hier alleen om binnen baantjes te zwemmen. Ik ben vandaag mee om een extra oogje in het zeil te houden bij het verjaardagsfeestje van mijn kleindochter Fenne.” Zijn blik gaat over de basketbal-, volleybal- en voetbalveldjes. Veel tijd om rustig rond te kijken krijgt hij niet. Opa moet komen kijken naar de speelband in het ondiepe bad.

Erica en Jeroen van den Bleek uit Kaatsheuvel hebben geen kind aan de groep meiden die zij bij zich hebben. Dochterlief Noor viert haar negende verjaardag met een zwemfeestje. ,,De Vennen is voor ons het meest logische bad qua ligging”, vertelt Jeroen. ,,Het bad heeft alles wat je mag verwachten en het fijne is dat het hier erg overzichtelijk is.” Noor wilde ‘al best lang’ een zwemfeestje, maar dit is de eerste keer. Het laat zich raden dat haar vriendinnen direct enthousiast waren met de uitnodiging.

Prettig bad

Suzanne van Dun uit Dongen is samen met haar dochter Tessa (9) naar het zwembad gekomen. Haar zoon Lucas (11) zwemt ook ergens rond, maar hij is deze middag niet met zijn zus en moeder meegekomen. Ook hij is bij De Vennen ter gelegenheid van een kinderfeestje, van zijn vriend Jurre.

Quote Je kunt kinderen hier al vrij snel nadat ze hun zwemdiploma’s behaald hebben, met een gerust hart hun gang laten gaan Suzanne van Dun ,,De Vennen is echt een heel prettig bad”, vertelt Suzanne. ,,Het is voor ons lekker dicht bij huis, maar een paar minuten fietsen. En de entree is heel schappelijk als je ziet wat je er allemaal voor terugkrijgt.”

Net als de familie Van den Bleek noemt Suzanne de overzichtelijkheid van het bad als een groot pluspunt. ,,Je kunt kinderen hier al vrij snel nadat ze hun zwemdiploma’s behaald hebben, met een gerust hart hun gang laten gaan. Naast het zwembad, herbergt het complex De Vennen ook een uitgebreide fitnesslocatie en sauna. Deze laat Suzanne echter graag aan een ander. ,,Fitnessen doe ik sowieso niet. En naar de sauna gaan doe ik liever ergens anders. Dan vind ik het juist een minder prettig idee dat het zo dichtbij is. Ik hoef in de sauna niet zo nodig mijn buren tegen te komen.”

