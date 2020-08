‘De veelbesproken hittestress treft vooral de boer, niet het vee’

Onherkenbaar

Afgelopen week hebben we de tarwe gedorst. Deze wordt direct op het land vermalen met een helse machine waar we de eerder geoogste winterveldbonen aan toevoegen. Dit vervoeren we naar huis om het daar in opslag te rijden zodat we er een heel jaar van kunnen voeren. Onderweg herkennen buurtgenoten me slechts aan mijn pet. Een combinatie van zweet en zeer fijn maalstof maakt onherkenbaar. Geen fijn werk, maar toch een brede lach door een mooie oogst en supervoer dat we weer gewonnen hebben.

Pa is in zulke periodes altijd druk in het gras. Hij maait, schudt en ‘rugt’ vele percelen met een trekker die stamt uit de tijd dat de airco nog niet uitgevonden was. De pakjes en pakken hooi proberen we laat in de avond te laden, ze moeten van het land omdat de dauw niet goed voor ze is. ’s Morgens beginnen we een uurtje eerder om voor het melken nog een paar wagens pakjes te lossen in de schuur, anders wordt het voor dat werk echt te warm. De groepen jongvee en droge koeien die we in de polder weiden, krijgen percelen waar we ruime drinkplaatsen gemaakt hebben, of ze hebben drinkpompjes die we iedere dag controleren. De melkkoeien weiden we vooral ’s nachts. Overdag blijven ze vooral in de stal waar we vernevelaars bij de deuren hebben en twee vrije douchegelegenheden. De avondmelking is warm en duurt lang. We verzorgen de spenen extra met een middel tegen de zon, en we douchen iedere koe volledig met de waterslang voordat ze de melkstal verlaten. Ze krijgen een extra schep gemalen tarwe door de mais en voor de structuur wat extra hooi. Ze blijven er mooi mee in conditie en op productie. Nee, de veelbesproken hittestress treft vooral de boer en zijn gezin, in plaats van het vee.