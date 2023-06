De Taaltuin fors overschreven: patiowoningen voor senioren in Oosterhout gaan er komen

Musical Familiemu­si­cal Bombast brengt de oernar tot leven; ‘laat het voor altijd feest zijn!’

OOSTERHOUT - Oernar BOMBAST was eigenlijk maar bekend in een kleine kring van Oosterhout. Om zijn verhaal over heel de stad te verspreiden, is binnenkort de familiemusical BOMBAST te zien in theater de Bussel. Geschreven en geregisseerd door Theo Koopmans.