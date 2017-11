De succesformule van Sensation Waailand

Volle bak bij Sensation Waailand. Het muziekfeest in Made is ook nu in recordtempo uitverkocht .

Zaterdag 18 november vindt de twaalfde editie van Sensation Waailand plaats. Binnen een kwartier waren alle zesduizend tickets voor het evenement verkocht. Waarom is het Madese feest zo populair?

1. Het gaat om het feestje, niet om de artiesten

,,Iemand die naar Sensation Waailand komt, heeft gegarandeerd een topavond", vertelt medeorganisator Koen Grootscholten (26) uit Made. De bezoekers weten van tevoren niet exact wat ze kunnen verwachten. De line-up wordt immers nooit van tevoren bekendgemaakt. ,,Hier komen fans van Sensation Waailand, niet van een bepaalde artiest."

2. Kwaliteit is belangrijker dan groei

Grootscholten: ,,We proberen onszelf elk jaar weer te overtreffen. We vinden het mooi dat we groeien, maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. Wij gaan niet voor sneller, goedkoper of gemakkelijker, maar voor unieker en mooier. Bezoekers merken het gelijk als je de kantjes er vanaf loopt."

Sensation Waailand is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Ter vergelijking: de huidige toiletruimte is net zo groot als de tent waarmee ze twaalf jaar geleden begonnen. Er draait zelfs een dj bij de toiletten. ,,Dat noemen we toilentertainment. En dit jaar, geheel in thema, de gele pi(e)ste", zegt medeorganisator Robin van Poppel (24) uit Zevenbergen.

3. De organisatie is en blijft het creatieve brein

Grootscholten: ,,Alles wat hier staat, bedenken we zelf en dat blijven we doen. Er komt geen extern evenementenbureau aan te pas." Van Poppel: ,,Wij staan met Sensation Waailand op en gaan ermee naar bed."

De stichting Sensation Events probeert ook nieuwe concepten uit, zoals Sensational 90's, het feest op vrijdagavond met muziek uit de jaren negentig en artiesten als Mental Theo en T-Spoon.

4. Sensation Events houdt rekening en binding met de omgeving

Grootscholten: ,,Woensdagavond mogen omwonenden een kijkje nemen op het terrein. Zo zien ze waar we mee bezig zijn."

De organisatie houdt ook tijdens het evenement rekening met de buurtbewoners. Het podium staat zo opgesteld dat het meeste geluid richting de snelweg gaat en niet naar het dorp. Van Poppel: ,,Het tentzeil houdt de meeste hoge tonen tegen en een speciale geluidstechniek zorgt ervoor dat de bastonen richting het dorp eruit worden gefilterd."

Bovendien werkt de organisatie zo veel mogelijk samen met lokale en regionale partijen.

5. De thema's en dresscodes

Sensation Waailand koos al in het eerste jaar voor een kleur: groen. Grootscholten: ,,Vervolgens hebben we alle kleuren gehad. Daarna zijn we overgegaan op bredere thema's, vorig jaar Crazy Carnaval en dit jaar Winter Wonderland met 'white winter' als dresscode. Vrijwel alle bezoekers houden zich daaraan. Kom je in witte kleding, dan ga je ook weer in het wit naar huis", verzekert Van Poppel.