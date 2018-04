De stille strijd van Meneer Jan tegen ALS

videoRIJEN - Honderden kinderen juichen op de actiedag van basisschool De Brakken in Rijen. Voor Meneer Jan en voor zichzelf. De conciërge heeft de ongeneeslijke spierziekte ALS en zij hebben liefst 7.000 euro opgehaald. De tranen van Meneer Jan zeggen dankjewel. Want praten kan hij niet meer.

Verdeeld over de dag hebben alle kinderen van De Brakken gelopen. Gesponsord door familie en kennissen. Dit jaar is het wel voor een heel bijzonder goed doel. Hun rondjes leveren geld op voor hun Meneer Jan bij wie vorig jaar de spierziekte ALS is vastgesteld. Hoewel de 65-jarige geliefde conciërge graag nog tot het einde van dit schooljaar was gebleven, bleek december vorig jaar dat verder werken niet meer ging.

Fantastisch

Meneer Jan gebaart levendig. Hij praat via zijn telefoon door letters in te tikken. ,,Fantastisch'', vindt hij het initiatief. ,,Ik ben pas geopereerd, maar ben de hele dag geweest.'' Het geld gaat naar de Tour du ALS. Familie, vrienden en patiënten beklimmen op 31 mei met hun racefiets een of meerdere keren de Mont Ventoux. Maarten is de stem van zijn vader. En degene die zich als eerste inschreef. Dat idee gaf zo'n oppepper dat de renner in Jan nieuwe krachten vond en hij ook meegaat. Team Jan van Heijst bestaat nu uit tien deelnemers die per persoon 1500 euro sponsorgeld meenemen dat besteed wordt aan onderzoek naar deze vreselijke ziekte.

Jan van Heijst werkte vijftien jaar op de basisschool. ,,Hij plakte pleisters, luisterde naar verhaaltjes als er geen leerkracht was, hielp met klusjes of als iemand een ongelukje had op de wc. Hij was een kei van een conciërge'', zegt leerkracht Martijn Schrauwen tegen de 450 kinderen. ,,Het is heel duidelijk dat jullie hem aardig vinden. Het is een heel grote cheque.'' De kleinkinderen Robin, Milan en Tess mogen de gouden envelop overhandigen. De opbrengst is het dubbele van normaal.

Lief

Tim van Ham van groep 5A heeft tien rondjes gelopen. ,,Ik vind meneer Jan best lief. Hij regelde eerst alle fruit, voor alle klassen.'' Liz Messchaert van groep 6B vindt het heel zielig. ,,Hij is heel vriendelijk en zorgde altijd voor de overblijfpasjes.'' Ze vindt het jammer dat hij niet meer op school werkt.

Volledig scherm Leerkracht Martijn Schrauwen vertelt de kinderen van basisschool De Brakken wat de sponsoractie voor conciërge Meneer Jan van Heijst heeft opgebracht. Jan en zijn zoon Maarten kunnen het niet geloven. © Foto Berry van der Heijden

Acties

Zoon Maarten spreekt de kinderen toe. Hij vindt de inzet van hen en de school geweldig. Jan houdt het niet droog. Hij geniet van dit warme afscheid. Maarten: ,,Mensen in het dorp leven ook enorm mee. Er zijn allerlei acties gaande. We hebben al veel geld opgehaald met een spinmarathon en een minitriatlon. Met dit bedrag erbij staan we op 25.000 euro en zijn eerste. Geweldig.'' De focus van Maarten en zijn vader ligt nu op trainen. ,,Ik denk niet dat hij 31 mei zelf de berg op kan fietsen. Dan gaan we samen op een tandem van de organisatie.'' Jan knikt. Zelfzeker en trots. Maar zwijgt. Hij strijdt een stille strijd.