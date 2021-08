De sporthelden van toen helpen de ouderen van nu: ‘Ik geef de voorzet en zij praten verder’

Meer leven in Pannehoef: ‘Ontmoeten en beleven’

6:44 OOSTERHOUT - Pannehoef in Oosterhout krijgt ook overdag meer activiteiten. Vanaf dit najaar is er een uitgebreid programma. ,,'s Avonds zitten we vol met koren en bandjes, overdag staat het gebouw min of meer leeg. Dat is doodzonde.”