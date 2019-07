'De slaapkamer was een vlammenzee’

OOSTERHOUT - De brand in het appartementencomplex aan de Oosterbeemd heeft woensdagnacht voor heel wat consternatie in de wijk Dommelbergen gezorgd. Zeker honderd buurtbewoners kwamen kijken wat er aan de hand was.

Hij bonsde op alle deuren

Quote Het is sneu. Hij komt uit de oorlog in Syrië en nu brandt zijn huis af.” Appie, bewoner appartementencomplex De brandweer was met vier bluswagens uitgerukt om de brand in de bovenwoning te bestrijden. Kort daarvoor werden de bewoners van het complex rond 02.00 uur uit hun slaap gehaald door een hard gebons op de deuren. De man, een Syrische vluchteling van 23 die in het appartement woonde waar de brand is ontstaan, rende in paniek door het trappenhuis. Hij bonsde op alle deuren om iedereen wakker te maken.

Buurman help, brand, brand

,,Dat was wel goed van hem", zegt Appie die ook in het complex met zes starterswoningen woont. Zijn achternaam wil hij niet geven. ,,Ik hoorde ‘Buurman help, brand, brand’. Ik rende met een emmer de deur uit en ging mee naar zijn appartement. Hij deed de deur van de slaapkamer open en dat was een grote vlammenzee. De deur deed woesh en vloog ook meteen in brand. Er was niets meer aan te doen.”

Naar boven gaan lukte niet door de verstikkende lucht

De Syriër rende ontredderd naar buiten. Daar trof buurtbewoner en marechaussee Kevin hem aan. ,,Ik kwam van mijn werk en zag een man op straat zitten. Zijn gezicht was voor de helft ingesmeerd met scheerzeep. Hij was zich net aan het scheren toen de brand uitbrak. Ik zag de rook en heb op alle bellen gedrukt om iedereen wakker te maken. Er kwamen nog een paar mensen naar buiten. Verder naar boven gaan, lukte niet vanwege de verstikkende lucht. Gelukkig stond iedereen toen al buiten en kwam de brandweer eraan.” Een attente buurvrouw had de brandweer gebeld.

Luchtmetingen

Volgens bewoner Johan Leupen mochten de bewoners 's ochtends hun woning weer in. Alleen het uitgebrande appartement is voorlopig onbewoonbaar. Leupen: ,,Nadat de brand geblust was, heeft de brandweer luchtmetingen gehouden en om 05.00 uur mochten we weer naar binnen.”

De man is al zijn spullen kwijt