De show is over voor Floralia, een terugblik

Voorzitter Theo van Gorp (77), secretaris Thijs van Hooijdonk (70) en penningmeester Rook Kieboom (73) vormen al sinds jaar en dag het dagelijks bestuur van Floralia. Aan de vooravond van het opheffen van de stichting blikt het terug op de bijna vijftigjarige bestaansgeschiedenis van Floralia.

Hoe het begon

"We begonnen in '69 met niets", begint Van Gorp, "van de gemeente kregen we een stuk grond toegewezen van zo'n vijftig bij vijftig meter in een stuk van Oosterheide wat toen Kaaipolder heette. Het grensde aan de nieuwbouwwijk Oosterheide, die vanaf 1965 werd gebouwd. Omdat er in de nieuwe wijk nog helemaal niets bestond van gemeenschapsleven werd in 1968 een tuintjeswedstrijd opgezet. Dat mondde een jaar later uit in Floralia."

Rook Kieboom, de tuinkenner van de stichting vult aan: "De opzet was dat de leden dahlia's en chrysanten zouden kweken. Hiervoor werden perken van 20 meter lengte met een breedte van 1 meter aangelegd. De helft van de bloemen moest afgestaan worden aan de stichting. Die werd verkocht om de gemeenschappelijke kosten te betalen."

De dahlia- en chrysantenperken verdwenen al snel en er kwam een showtuin

De club wilde iets gezamenlijks doen in de tuin. Het geld dat daar voor nodig was, werd bijeengebracht door het organiseren van activiteiten. Van Gorp en Van Hooijdonk hielden zich daar vooral mee bezig. Van Gorp: "De eerste actie was een expositie van onze bloemen in de Finagarage in de wijk onder het motto 'Oosterheide leeft'. Het was meteen ook een antwoord op wat veel gehoord werd in die tijd: er gebeurt niets in Oosterheide."

Omdat er in de opvolgende jaren steeds geld nodig was om de plannen van de stichting te realiseren, zoals een clubhuis, een schuur voor het opbergen van tuingereedschap en -machines en later een vast podium, werden steeds meer en grotere activiteiten georganiseerd.

Veel activiteiten en feesten volgden

"De midzomernachtfeesten in de tuin begonnen 's avonds om 22.00 uur en duurden tot 04.00", herinnert zich Van Hooijdonk. "Met muziek bijvoorbeeld van de Dutch Swingcollegeband. Prachtige feesten waren dat!"

Met de countryfestivals als hoogtepunt

Het zorgen voor voldoende financiën om de stichting te bestieren, loopt als een rode draad door de geschiedenis van Floralia, zonder daarbij de ontwikkeling van de tuin tot een uniek arboretum die hij nu is te kort te doen. Van Gorp vat het als volgt samen: "Zonder tuin geen activiteiten en zonder activiteiten geen tuin."

Absoluut hoogtepunt in het bestaan van Floralia waren de countryfestivals die van 1981 tot 2012 werden gehouden. Omdat countrymuziek, die al enkele malen eerder op het Midzomernachtsfeest te horen was, erg in de smaak viel bij het publiek, werd besloten country éénmalig als thema te kiezen voor het feest van 1981. Toen dat een groot succes bleek te zijn, was de basis gelegd voor ruim dertig jaar countryfestivals. Van Gorp: "In de beginjaren kwamen we via, via in contact met Ruud Hermans die bij de KRO het programma Country Time maakte. Hij werd onze festivalpresentator en zond delen van het festival uit via zijn programma. Dat gaf ons landelijke bekendheid, waardoor grote countrynamen bij ons wilden optreden. Denk bijvoorbeeld aan AG and Kate, Lucille Starr, de Ruud Hermans Band en The Bellamy Brothers. Later maakten we ook de hype van de linedance mee. Om niet elk jaar opnieuw een podium op te hoeven bouwen, besloten we in 1999 een vast podium op te trekken in de tuin. In de topjaren trokken we duizenden bezoekers van heinde en verre. Heel veel Oosterhouters kennen de Floraliatuin van de countryfestivals."

Volledig scherm Een optreden in de Floralia showtuin. © Ingrid Bertens

En toen liep de belangstelling terug

"We wilden als vereniging het financiële risico niet lopen", vindt Van Hooijdonk

Het stoppen met de festivals luidde, achteraf gezien, de periode van afbouw van Floralia in. Van Gorp: "We kregen geen nieuwe leden meer en de leden die we hadden, werden steeds ouder, inclusief het bestuur."

De bestuursleden zijn erg blij dat de Floraliatuin, waarin ze al die jaren zoveel tijd hebben gestoken, blijft voortbestaan als locatie voor dagbesteding. Gedrieën zeggen ze: "Het werken voor de tuin heeft ons zoveel gebracht. Het kostte al die jaren enorm veel energie, maar we kregen er veel voor terug. We hebben mooie jaren gehad!"