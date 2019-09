De sekswerkers van Rendez-Vous Privé in Made gaan nooit met tegenzin naar het werk

Rust is hersteld na overname Ooster Huys

10:52 TILBURG/OOSTERHOUT - Het Ooster Huys, een kleine woongemeenschap voor dementerende ouderen in de wijk Dommelbergen is gered. De failliete, overkoepelende organisatie Boeijend Huys, is met ingang van 31 augustus overgenomen door het Brabantse Actief Zorg. De ruim dertig medewerkers van Boeijend Huys, waar ook het Ooster Huys onder valt, gaan over naar een nieuw op te richten organisatie die is gelieerd aan Actief Zorg.