De Rijense Weggeefhoek heeft handige spulletjes én er is altijd een luisterend oor

Hondenbe­zit­ters opgelet in Hoogerhei­de: vlees met blauwe substantie neergelegd in park

18:18 HOOGERHEIDE - ,,Helaas is er wederom vlees met een blauwe substantie gevonden in Hoogerheide”, waarschuwt de gemeente Woensdrecht op Facebook. Dit keer is het gevonden nabij het sportpark aan de Huijbergseweg.