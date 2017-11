De Rijense John Mayer is pas 16 jaar oud

Voor de singer-songwriter, die begin dit jaar door de jury van de RTL-talentenjacht Idols nog werd bestempeld als 'Idol in the making', kan zijn muzikale loopbaan niet snel genoeg beginnen. ,,Het liefst zou ik nu al een groot artiest willen zijn en dat mijn concert binnen tien seconden is uitverkocht. Maar ik wil vaak veel dingen te snel'', zegt Bossers. Dat het Rijense talent zeer gedreven is, wordt duidelijk als blijkt dat hij het concert zelf heeft geïnitieerd én georganiseerd. Met zijn technicus als grote steun en toeverlaat. ,,Mijn ouders moesten wel even slikken toen ik een paar maanden geleden met het idee kwam om in november in de Boodschap te spelen.''