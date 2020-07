De revival van de tennissport door corona: 'Ze blijven maar binnenstromen’

Boerenpraat ‘De boer moet weer een probleem van de BV Nederland oplossen’

9:30 Vorige week schreef Lisette een stukje over stikstof. Alweer, zou u kunnen denken. Dat klopt, tegen wil en dank beheerst stikstof al bijna een jaar ons leven. Eigenlijk natuurlijk altijd al, want stikstof is een heel belangrijke bouwsteen in de natuur. In de groei, in de bloei, daar waar je dagelijks mee bezig bent op de boerderij.