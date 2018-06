De Randoet: echt een bad voor alle leeftijden

De temperatuur stijgt. De zwemkleding kan weer uit de kast. BN DeStem bezoekt negen buitenzwembaden in West-Brabant. Vandaag: De Randoet in Made.

Zwembad De Randoet biedt glijplezier voor alle leeftijden. In het ruime, vierkante peuter- en kleuterbad staat een kleine blauwe glijbaan. Precies groot genoeg voor kleine klauteraars. Drie trapjes omhoog en daar gaan ze weer, met de zwempamper het water in. Lefgozertjes (m/v) vanaf een jaar of 2 á 3 halen kunstjes uit op het glijbaantje door op de buik naar beneden te gaan.

Volledig scherm Anissa Yassir met haar broertje Naufal. © Martijn Schraven Aan de rand van het halfdiepe bad staat een glijbaan zoals we die kennen uit de speeltuin. Recht-toe-recht-aan en ideaal om meteen lekker 'door' te komen, met een flinke plons het water in. De ware blikvanger van het bad in Made is de glijbaan die al van veraf te zien is. De grote, gele glijbaan biedt twee mogelijkheden. Halverwege kunnen liefhebbers van snelheid via de steile, brede glijschans naar beneden. Maar wie voor de lange afdaling gaat, klimt nog een paar trappen hoger. Vanaf dat plateau heb je fantastisch uitzicht over het zwembad en zodra je afzet zoef je via allerlei bochten naar beneden.

Voor Anissa Yassir (9) is het een uitgemaakte zaak: ,,Ik ga altijd eerst van de grote glijbaan", vertelt ze. Inmiddels kent ze elke bocht en elke versnelling van de grote glijbaan op haar duimpje. Bij mooi weer is ze elke dag bij De Randoet te vinden.

Haar broer Naufal (5) laat de grote glijbaan nog even voor wat het is. Hij verkiest de zilveren glijbaan, zoals hij het toestel aan de rand van het halfdiepe bad noemt. ,,Zij is ook ouder dan ik", voert hij daar als logische verklaring aan toe. ,,Ik ben nog bezig met mijn zwemdiploma."

Quote We krijgen meestal geld mee voor iets lekkers Sarina Spruijt (8) Zijn grote zus is inmiddels al in het bezit van zowel haar A- als B- diploma. Zelfverzekerd springt ze het diepe in. In De Randoet wordt overigens strikt gelet op het dragen van zwembandjes door degenen die nog geen zwemdiploma hebben. Per ongeluk geen bandjes meegenomen? Geen nood, voor een paar euro zijn ze verkrijgbaar bij de kassa.

Rondom het peuterbad is een ruim grasveld, omringd door wat groen. Hier staan enkele speeltoestellen, zoals een schommel en wat wipkippen. Dit gedeelte is speciaal gereserveerd voor de jongste bezoekers. Hier kunnen zij naar hartenlust spelen zonder onder de voet gelopen te worden door oudere kinderen. Die kunnen op hun beurt, als ze niet bezig zijn twintig keer achter elkaar de trappen van de glijbaan te bestormen, hun kunsten vertonen door zo sierlijk mogelijk van de hoge duikplank te springen. Of ze proberen door middel van een bommetje zoveel mogelijk water te verplaatsen vanuit de duikkuil. Bij de oudere jeugd is ook het springkussen erg populair. Net zoals de kantine en bijbehorende snack- en snoepcorner.

Volledig scherm Ingrid Sins met op schoot zoontje Denn. © Martijn Schraven Jill (7) en haar zus Sarina (8) Spruijt wonen zo dicht bij het zwembad dat ze er op eigen houtje naartoe mogen. Sarina heeft zichzelf zojuist getrakteerd op een slush-puppy. ,,We krijgen meestal geld mee voor iets lekkers", vertelt ze. ,,Soms 10 euro en soms zelfs nog wat meer." Jill heeft nog niks gekocht. Hoewel ze het geld uiteraard moeten delen, kopen ze niet altijd op hetzelfde moment wat lekkers. ,,Maar we delen wel eerlijk", zegt Sarina.

Op het terras bij de kantine, zit Ingrid Sins. Met Denn (1) op haar schoot kijkt ze uit over het gekrioel dat zich voor haar in het bad afspeelt. Haar dochters Senna (10) en Lizz (8) amuseren zich elders.

,,Dit is voor ons qua afstand het meest logische bad om naartoe te komen", vertelt Ingrid. ,,En daar hebben we het echt mee getroffen. Er zijn veel verschillende faciliteiten voor de meiden. Denn moet ik natuurlijk nog de hele tijd in de gaten houden, maar die meiden kan ik in dit bad met een gerust hart hun gang laten gaan. Die vermaken zich wel!"

Zwemmen!