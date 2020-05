De pontjes gaan nog niet in de vaart: ‘Onmogelijk om anderhalve meter afstand te houden’

LAGE ZWALUWE - De voet- en fietsveren in Lage Zwaluwe en Terheijden blijven voorlopig uit de vaart. "Het is onmogelijk om op onze pont anderhalve meter afstand te houden", zegt Mark de Leeuw, eigenaar van 't Leeuweveerke in Lage Zwaluwe.

"We hebben geen idee wanneer we de pont weer kunnen laten varen. Ons seizoen zou eigenlijk op 16 april beginnen, maar door de coronamaatregelen was dat niet mogelijk. Wij kunnen hier namelijk geen anderhalve meter afstand garanderen. Een mondkapje verplichten in plaats van de afstandsregel hanteren mag niet, want onze veerpont is geen openbaar vervoer.”

Risicoleeftijd

Vorig jaar maakten 18.500 fietsers en wandelaars gebruik van deze veerverbinding over de Amer tussen Lage Zwaluwe en de Jacominaplaat in de Biesbosch. Nu besteedt De Leeuw zijn tijd aan verbouwingen op zijn terrein ‘Poort naar de Biesbosch', waar hij onder meer een lunchroom en twaalf camperplaatsen heeft. Ook die zijn gesloten.

Inmiddels staat hij er niet meer van te kijken wanneer groepen fietsers toch het terrein oprijden. "Ze volgen de fietsknooppunten en zijn dan verbaasd dat de pont niet vaart. Meestal zijn het mensen in de risicoleeftijd. Vervolgens staan ze hier nog even dicht bij elkaar te overleggen en dat fietsen ze weer verder. Onverantwoordelijk."

De Leeuw is zich ervan bewust dat de risicogroep ook zijn doelgroep is. "De meeste mensen op onze pont zijn zestigplussers. Daarom wil ik alleen in de vaart als het verantwoord is en anders niet. Bovendien zijn de meeste schippers ook al wat ouder. Een aantal van hen wil het risico niet nemen en daar heb ik alle begrip voor.”

Fietsknooppunt

Ook het Markpontje dat jaarlijks zo'n 18.000 fietsers en wandelaars vervoert tussen Terheijden en Breda blijft voorlopig aan de kant. Half maart besloten de schippers om het vaarseizoen vanwege de coronacrisis uit te stellen. "In het ergste geval varen we dit jaar niet meer", zegt schipper Jake Franken. Ook hij ziet momenteel veel fietsers stranden aan een van de oevers. "Beide kanten van het pontje zijn een fietsknooppunt.”

