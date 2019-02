De Paskaemer breidt uit: ‘De Oosterhouter moet Oosterhout weer gaan ontdekken’

Het was een risico om twee jaar geleden een kledingzaak te starten in Oosterhout, beseffen Bas en Judith, maar het stel had er vertrouwen in. “Oosterhout is een leuk stadje. Vroeger was het een van de beste winkelsteden van Brabant”, vertelt Bas, die er opgroeide. “We wilden graag een eigen winkel in onze woonplaats”, vertelt Judith. “We pakken de fiets en staan zo in de zaak.”