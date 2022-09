De oude hoefsmederij van Raamsdonk was niet meer te redden, maar wat komt er nu op dit kavel?

,,Het pand was echt een bouwval”, zegt eigenaar Michel Baars uit Raamsdonksveer. ,,Het was nog slechter dan ik in eerste instantie had verwacht. Ook zat er veel asbest in het gebouw. Het kon zo niet langer blijven staan.” Daarom besloot Baars het pand snel te laten slopen. ,,Ik wilde niet het risico lopen dat het pand het bij de eerste de beste najaarsstorm zou begeven en er daardoor in de buurt schade zou ontstaan.”