De oeverzwaluwen komen naar Zwaluwe

VIDEO Politie jaagt op bellende automobi­lis­ten in West-Bra­bant: 503 boetes uitgedeeld

16:26 Tijdens controles vanuit een touringcar heeft de politie in de regio West-Brabant boetes uitgedeeld voor onder andere het vasthouden van een telefoon in de auto. In totaal zijn er 503 boetes uitgedeeld waarvan 417 voor het gebruik van een telefoon in de auto.