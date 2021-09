De nood is hoog bij mantelzorgers, maar in Drimmelen komt voorlopig geen respijthuis

Een respijthuis neemt tijdelijk de zorg over van mantelzorgers wanneer zij er even tussenuitgaan. Eind 2018 diende het toenmalige raadslid Riekje van Vugt (CDA) een motie in om te onderzoeken of zo’n respijthuis in de gemeente Drimmelen gerealiseerd kan worden.

‘Er komt veel bij kijken’

Inmiddels is duidelijk dat zo’n zorgvoorziening voor inwoners van Drimmelen nog niet haalbaar is. ,,Er komt veel bij kijken om het lokaal voor elkaar te krijgen, zoals financiering, vrijwilligers, samenwerking met zorgverzekeraars en -instellingen. Dat is op dit moment niet te realiseren in Drimmelen”, laat de gemeente weten.

Toch is een respijthuis in Drimmelen nog niet helemaal van de baan, want een aantal mensen blijft zich inzetten om op langere termijn een logeerhuis in de gemeente te vestigen. Bovendien zou een respijthuis met een regionale functie nog in de gemeente kunnen landen.

Regionaal logeerhuis

Dementienetwerk Breda en omstreken werkt momenteel aan een regionaal logeerhuis. ,,Het is belangrijker dat zo’n voorziening er komt, dan dat deze per se in onze gemeente komt”, zegt wethouder Lieke Schuitmaker. ,,De nood bij mantelzorgers is hoog.”

Er wordt gedacht aan een pilot van zo’n vier bedden in een zorginstelling. Tijdens de pilot wordt dan ook gekeken of de inwoners van Drimmelen er behoefte aan hebben en er gebruik van maken.