‘De Lastige Broertjes’ brouwen bier onder Oosterhouts theehuis

Toch: de drie bierbrouwers van De Lastige Broertjes zijn er klaar voor. Ze vieren op zondag 22 september vanaf drie uur de opening van hun brouwerijtje, op de begane grond van het honderd jaar oude Theehuis in het Floraliapark in Oosterhout. ,,De voorraad ligt elders, op deze plek brouwen en bottelen we. En dat is uiteindelijk het leukste deel van wat we doen.”