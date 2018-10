De Langstraat: ‘Keuze voor Het Kanton onbegrijpelijk‘

“Een onbegrijpelijke keuze“, vindt Albert Smit, voorman van Keerpunt‘74. Hij wijst op ouderen, die hun informatie uit De Langstraat halen. “Maak het niet moeilijker dan het al is. Nu krijgen we weer insprekers bij de gemeenteraadsvergaderingen, omdat mensen niet op de hoogte zijn van bepaalde besluiten of bekendmakingen.“ “Iedereen is gewend om De Langstraat te lezen“, zegt Piet de Peuter (Sociale Volkspartij). “Het Kanton gooien ze direct bij het oud papier.“