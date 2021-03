‘De koeien gaan pas naar buiten als er voldoende gras is’

BoerenpraatMADE - Erik van Oosterhout schrijft elke drie weken over het leven op de boerderij. Deze week legt hij uit waarom de koeien nog niet meteen naar buiten gaan als het mooi weer is en wat dan wél het geschikte moment is.

Het is nog maar een paar weken geleden. Een forse vorstperiode werd gevolgd door een periode van heel mooi en zonnig weer. Wij maakten van die mooie periode gebruik om een flinke wei gras te maaien en te oogsten. Dat gras was in december blijven staan, toen het te nat werd om nog op het land te kunnen rijden. Gras oogsten midden in de winter is zeer bijzonder, maar aanpassen aan de omstandigheden is het uitdagende van ons vak.

Mooie winterdagen

Quote Lente? Het waren gewoon een paar mooie dagen in de winter! Erik van Oosterhout Ondertussen sprak men op de radio van de aangebroken lente... Lente? Het waren gewoon een paar mooie dagen in de winter! Maart roert zijn staart. We weten er de afgelopen dagen weer alles van. En april doet wat hij wil, dat zal vast ook weer gewoon blijken. Prachtig als je met die mooie winterdagen een hoop werk buiten kunt verzetten.

Hoewel ik begrijp dat niet iedereen nog dichtbij de natuur staat, word je wel moe van de vraag of de koeien nog niet buiten lopen. Nee, de koeien gaan pas naar buiten als er voldoende gras gegroeid is. Zo hebben ze buiten ook wat te grazen en vertrappen ze de boel niet. Anders zouden ze in de zomer geen gras meer hebben. En op het moment dat we beslissen dat we weer starten met het weideseizoen, dan gaan we er ook vanuit dat de koeien weer iedere dag naar buiten kunnen gaan. Anders levert het slechts heel veel onrust op.

Weidefeest

Meer dan tien jaar lang hebben we een weidefeest georganiseerd op de eerste dag dat de koeien naar buiten gingen. Zo konden onze klanten en belangstellenden dit leuke fenomeen met ons beleven. Wat begon met 150 toeschouwers, eindigde met meer dan drieduizend mensen die kwamen kijken. Daar gaat nogal organisatiewerk aan vooraf, dus je moet een paar weken op voorhand al een datum plannen. Dat gaat tegen je gevoel in, want de natuur kun je niet sturen. Ergens de eerste of tweede zaterdag van april om 11.30 uur gingen dan de deuren los. Het ene jaar te vroeg, het andere jaar te laat voor het gras. Maar het buiten blijven lukte dan wel.

Bij onze zuivelfabriek denken de kantoormedewerkers dat de koeien elk jaar exact op 21 maart naar buiten kunnen. Dan krijg je televisiebeelden waar je als boer vaak van gruwelt: stromende regen, een zeiknat weiland. De eerste lentedag… Wij kiezen tegenwoordig weer voor de verrassing, plotsklaps worden onze klanten weer begroet door grazende koeien naast de weg. Wanneer? Dat bepaalt de natuur... en de boer.

Quote Plotsklaps worden onze klanten weer begroet door grazende koeien naast de weg Erik van Oosterhout