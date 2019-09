De Kloek in Oosterhout wordt feestcafé

Van Gurp: ,,We weten nog niet wanneer alles klaar is en wanneer we opengaan. Maar we weten inmiddels wel wat voor soort café het moet worden. We hebben besloten om niet iedere dag open te gaan. Er zit al veel goede horeca in Oosterhout. Wij denken dat er behoefte is aan een goede feestlocatie. Een café dat je af kunt huren voor een feest, een bedrijfsfeest, een thema-avond, bruiloften of verjaardagen. Daarnaast gaan we zelf ook speciale avonden opzetten. En met carnaval zijn we natuurlijk ook open.”