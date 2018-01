De Kloek in Oosterhout opent met carnaval de deuren als Café ter Overname

OOSTERHOUT - Carnavalsliefhebbers kunnen tijdens het komende leutfeest tóch terecht in café de Kloek in Oosterhout. Horecaman Dré de Jong opent er met carnaval tijdelijk Café ter Overname.

De roemruchte Kloek ging vorig jaar failliet. ,,In de wandelgangen hoor ik dat veel Oosterhouters het jammer vinden dat de zaak niet meer open is. Toch wel hét carnavalscafé en voor velen een stamplek'', verklaart De Jong. ,,En voor mij als ondernemer is dit natuurlijk een kans. Het mes snijdt aan twee kanten.''

Vaste huurder

De horecaman was al een maand of vier bezig met het project. ,,De verhuurder wilde even afwachten. Kijken of er zich een vaste huurder zou aandienen. Tussen Kerst en oud en nieuw kreeg ik groen licht. Ik heb deze week de sleutels opgehaald. Het voelt als thuiskomen. Ik heb hier zelf ooit 't Pauske gehad. Sommige spijkers en schroeven in de muren heb ik er zelf nog in gedaan.''

Komende weken wordt het wel flink aanpoten. ,,De zaak is nu zo goed als leeg. We gaan de boel aankleden. De bar in orde maken, in de achterzaal komt een podium. De keuken is niet veel meer, die gaan we ook uitrusten met werkbanken en apparatuur. Ik heb vroeger een cateringsbedrijf gehad, dus ik ben het wel gewend om lege ruimtes in te richten.''

Kaaicoins

Verder is De Jong nog bezig met een programma. ,,Deze maandag starten we al wel met de verkoop van Kaaicoins. Een knipoog naar de Bitcoins. De coins zijn tot en met vrijdag 12 januari online en bij Chefz te koop. De koers is dagelijks te volgen via Facebook. Met carnaval is de munt goed voor één pils of fris.''

Zijn zaak Chefz Proeflokaal blijft met carnaval ook open. ,,Het is toch op loopafstand.'' En de horecaman heeft voldoende handjes om hem te helpen. ,,Het gerucht ging al een tijdje rond. Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen zich aandienen. Maar het zijn vooral onze eigen kinderen die in Café ter Overname aan de slag gaan. Zij zijn hier geboren, hebben er hun jeugd doorgebracht.''

Klapperen

De Jong heeft ook de uitbater van de Kloek, René van Bijnen, op de hoogte gebracht van zijn plannen. ,,Ik heb hem ook gevraagd of hij een rol wil spelen deze carnavalsweek, maar dat zag hij niet zitten.'' Dat beaamt Van Bijnen. ,,Voor mij is het een gesloten boek. Als Dré dit wil, moet hij dat doen.''

Zelf is Van Bijnen samen met Rob Mutsaers van Café De Stapmolen druk bezig met een eigen carnavalsproject: het Klapperen. De vervanger van het Kaokelen, dat altijd in de Kloek gehouden werd. Van Bijnen: ,,We hebben acht klapperaars, oude bekende zoals Ad Burgers, maar ook nieuwe gezichten. Het is een beetje hetzelfde idee als het Koakelen, alleen hebben we nu één thema: kermis.''