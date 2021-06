De kans dat Oosterhout het NK Tegelwippen wint, is groter dan Nederland het EK voetbal

Thuisbak­kers Lilian en Jill maakten van hun hobby een bedrijfje: ‘Persoon­lij­ke taart is veel leuker dan eentje uit de winkel’

10:30 BERGEN OP ZOOM/GEERTRUIDENBERG - Bakken deed Lilian Boone-Becht uit Bergen op Zoom altijd al graag. Maar toen ze door corona tijd over had, ging ze dat nog meer doen en besloot ze haar baksels te delen op Facebook. Dat bleek zo’n succes, dat ze haar eigen bakkerij begon: Lilian’s Bakkerijtje. En zij is niet de enige die in deze coronatijd een eigen zaak startte.