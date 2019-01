De IJskoude Challenge: drie redenen om mee te doen als halfnaakte sporter

,,Het gaat om de uitdaging de koude te trotseren. Bij kou is het wel wijs om een muts op te doen en handschoenen te dragen", zei de organisatie vooraf. Na dit uurtje sporten was er nog de mogelijkheid om even in het buitenzwembad te zitten, met een temperatuur van zo'n 6 graden. Straks in Oostenrijk is dat een wak in het ijs. ,,Het idee is om weer de regie over je eigen lijf te krijgen en de koude te omarmen", legt Jos de Bruin van Ice4Life uit. Drie redenen voor deelnemers om deel te nemen aan deze challenge.