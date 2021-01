De (ijs)baan in Geertruidenberg ligt klaar; nu nog pompen...

VIDEOGEERTRUIDENBERG - De baan ligt klaar. Met steun van de gemeente is woensdag het veld gemaaid van de Biesbosch IJsbaan in Geertruidenberg. De baan, die in de polder naast de Amercentrale ligt, is voorzien van lichtmasten en kent een officiële afmeting voor wedstrijden.

,,Wanneer we er kunnen schaatsen blijft de vraag, maar we zijn er klaar voor", zegt voorzitter Miranda Tannemaat van de vereniging. ,,De laatste keer dat ie open was was in 2013".

De schaatsbaan, ooit aangelegd door Essent, is in 2009 met sponsorgelden nieuw leven ingeblazen. Leden van de vereniging verrichtten handmatig het onderhoud, tot zij in 2013 om hulp aanklopten bij de gemeente.

Huur

Dit burgerinitiatief werd beloond en sindsdien komt er jaarlijks een grote machine ruim baan maken voor een eventuele opening. Tannemaat: ,,Als de baan open gaat moeten we huur betalen aan de gemeente, maar dat hebben we helaas sinds een jaar of zes niet hoeven doen".

Quote Helaas hebben we al zes jaar geen huur hoeven betalen Miranda Tannemaa, voorzitter

Veiligheid staat voorop. ,,Het water is op sommige plekken wel een meter diep, dus moet je echt zeker zijn van je zaak”, legt Tannemaat uit. ,,We gaan pas pompen voor een laag van zeven of acht centimeter ijs".