De Houthallen is op weg nieuwe Oosterhoutse hotspot te worden

Alarmbel­len gaan weer af: ‘Waarom maakt Den Haag geen speerpunt van tekorten gemeenten?’

30 juni RAAMSDONKSVEER - Terwijl de onderhandelingen zich voortslepen en er in Den Haag ‘alleen maar gepraat lijkt te worden over de poppetjes’, komen de gemeenten steeds verder in het nauw. Het is ‘frustrerend’, zegt wethouder Adriaan de Jongh van Geertruidenberg, dat de financiële tekorten van de gemeenten niet bij de landelijke politiek zijn doordrongen.