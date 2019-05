De hele zomer quizzen in Dongen voor de dorpsquiz echt begint

Aanmeldingen

Het aantal deelnemers wisselt per jaar. Het eerste jaar in 2015 was de limiet 100 teams. Door het enthousiasme werd dit aantal de volgende editie opgevoerd naar maximaal 150. In 2017 werd dit aantal bijna bereikt met 148 teams. Evenals vorig jaar verwacht de organisatie ook dit jaar nog veel aanmeldingen tot de sluitingsdatum. Toen stopte de teller bij 122.



Liefhebbers kunnen zich aanmelden tot en met 30 juni via de website. De teamcaptainsavond vindt plaats in restaurant SED in 's Gravenmoer op 19 september. Zaterdag 28 september is de quizavond en 5 september wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens feestavond in De Cammeleur.