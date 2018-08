De held van Waspik. 'Hij heeft geleden voor anderen die lijden'

WASPIK - Waspik is trots op zijn held. De man die een onmenselijke prestatie leverde door 163 kilometer te zwemmen en hiermee enkele miljoenen euro’s voor kankeronderzoek in het laatje bracht.

Maarten van der Weijden is dinsdagmiddag nog maar net gearriveerd, of er stopt een auto bij zijn woning. Er staat een taart op de stoel naast de bestuurster. “Die ga ik Maarten overhandigen”, klinkt het vastberaden uit de mond van Johanny van der Westen. Ze is van de gelijknamige bakker in het naburige Raamsdonk. “We zijn vandaag gesloten, maar de prestatie van Maarten vonden we zo geweldig dat we een taart voor hem hebben gemaakt.”

Speciaal voor deze topper staat erop.

Trots

Er hangen geen spandoeken in het dorp. Maar de bewoners zijn maar al te trots op hun plaatsgenoot die de afgelopen dagen zo veel tongen in het land heeft losgemaakt. Bij de Plus supermarkt staat Monique Schapers. “Ik heb heel veel respect voor de prestatie van Maarten. Geweldig. Vind hem een heel vriendelijke, bescheiden man. Iemand die maatschappelijk zeer betrokken is.”

Monstertocht

Waspikker Jan Donks is zeer onder de indruk van de ‘onmenselijke’ monstertocht die Van der Weijden heeft volbracht. “Meer dan 160 kilometer. Dat doe ik nog niet lopend, laat staan zwemmend.”

Ad Smits daarentegen zet vraagtekens. “Ben erg dubbel . Aan de ene kant vind ik het fantastisch wat hij heeft gedaan en dat hij zoveel geld heeft opgehaald. Aan de andere kant heeft dit niets meer met gezondheid te maken. Ik denk, wees een beetje voorzichtig met je lijf. En ga geen grenzen over.”

Aan een tafeltje in Den Bolder zitten de drie beheerders van dit Waspikse sociaal-cultureel centrum. Mogelijk spelen zij een rol in de huldiging van Van der Weijden. Dat hij gehuldigd gaat worden is zeker, maar wanneer en waar is nog niet bekend. De gemeente Waalwijk overlegt daar nog over met Van der Weijden.

