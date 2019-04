De haven van Drimmelen is een horecazaak rijker; volgend jaar kunnen gasten er ook overnachten

DRIMMELEN - De haven van Drimmelen is een horecazaak rijker. De Sloep, een initiatief van horecaondernemers Brenner Verhagen en Marjolein van Schendel, is sinds deze week geopend. Het eetcafé bij de rotonde wordt volgend jaar uitgebreid met een hotel.

Een maand geleden was nog nauwelijks iets te zien van de drinks & food bar. ,,Binnen vier weken is dit gebouwd”, vertelt Verhagen. Het pand bestaat uit kant-en-klare modules van The Box System. De onderdelen kunnen gemakkelijk aan elkaar gekoppeld worden, waardoor het eetcafé snel kan uitbreiden met acht hotelkamers.

,,Het systeem is bovendien energieneutraal. Er liggen zonnepanelen op het dak, we hebben een warmtepomp en het glas is geïsoleerd", zegt de horecaondernemer.

Quote Vroeger was hier een restaurant dat De Sloep heette. Een begrip in de buurt, ik vind het mooi om die naam terug te brengen Brenner Verhagen, Horecaondernemer

35 hotelkamers, van basis tot luxe

Verhagen hoopt in het voorjaar van 2020 zijn eerste hotelgasten te mogen verwelkomen. Wat hem betreft krijgt zijn hotel uiteindelijk 35 kamers, van basis tot luxe.,,Maar dat kan weleens een tienjarenplan worden, afhankelijk van de seizoenen die we draaien.”

Met De Sloep verwijst Verhagen naar zijn andere onderneming, Biesbosch Sloepenverhuur, dat voortaan ook te vinden is in het eetcafé. ,,Vroeger was hier in Drimmelen een restaurant dat De Sloep heette. Dat was echt een begrip in de buurt en ik vind het mooi om die naam weer terug te brengen.”