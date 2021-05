De golfers van Princenbosch baden voortaan in het licht

Voorzitter André Barendrecht (75) van Golfclub Princenbosch is een tevreden en trots man. Zijn vereniging is namelijk de enige golfclub onder de rivieren die naast over 27 ‘normale’ holes beschikt over een extra 9 holes par 3-baan waarop je ook kunt spelen als de duisternis is ingevallen. ,,In Nederland zijn er alleen in de regio Amsterdam nog twee van zulke banen, dus het is super dat we dit hier hebben kunnen realiseren.”