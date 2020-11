‘De geraniums bloeien in november!’

Opnames jeugdserie Kloes zijn bij De Hippe Kip Brocante in Rijen

2 november RIJEN - Volop bedrijvigheid zondagmiddag bij De Hippe Kip Brocante in Rijen. De nostalgische woonwinkel was namelijk het decor van opnames voor de jeugdserie 'Kloes'. Rijenaar Anthony Bisschops is de grote man achter het project waarmee hij grote ambities heeft.