De Fik Erin bestaat 15 jaar en geeft nu zelf een feestje: verrassingsparty in Witte Leeuw

gezond leven Kees (58) kreeg diagnose reuma en traint nu toch voor de halve marathon: 'Ik kijk naar wat wél kan’

HOOGE ZWALUWE/BREDA - Toen Kees van Dongen (58) uit Hooge Zwaluwe in 2010 de diagnose reuma kreeg, had hij niet durven dromen dat hij weer kon hardlopen. Inmiddels traint hij voor de Bredase Singelloop, waar hij in oktober de halve marathon wil lopen.

25 april