‘De feesten en festivals in Den Hout zijn de hoogtepunten van het jaar’

Britte Vermeulen (20) is opgegroeid in Den Hout. Wonen in een klein dorp vindt ze hartstikke gezellig. ,,Ik wil tussendoor wel weg, maar ik zie mezelf hier wel eindigen.”



Waarom wil je hier op de foto?

,,De Heuvel is de kern van het dorp. Als er iets georganiseerd wordt, is het altijd hier. Hier ben ik het vaakst te vinden.”



Wat voor leuks wordt er allemaal georganiseerd hier?

,,Paaspop tijdens Pasen en de jaarmarkt tijdens Hemelvaart. Overdag is het markt, ’s avonds is het groot feest. Aan het einde van de zomer heb je Onder de Bomen, dan worden de basisschoolkinderen de hele week vermaakt. Ook is er een dorpsdineravond. Dan worden er lange tafels weggezet en komt iedereen hier zitten. Dat is hartstikke gezellig, een soort Italiaans diner.”