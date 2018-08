De ene oude trouwfoto onthult de andere. 'Maar... wie zijn dit in vredesnaam?'

Veel is onbekend over de foto. Zelfs of ze in Tilburg of omgeving moet zijn is niet zeker, maar Jetty vermoedt van wel. ,,Op de bovenste foto staan onze opa en oma: Cornelis Vloeimans en Antoinetta Hendrickx. Ze zijn getrouwd in januari 1917, ze hadden vroeger een schoenmakerijtje met winkel in Dongen." Ze wijst verder op het feit dat hun trouwfoto toentertijd in Tilburg is gemaakt, zo blijkt uit de info die erbij staat gekrabbeld.



Jetty Vlak heeft het idee dat er op de onderste foto rechtsonder iets is weggegumd. Namen of locaties zijn er in ieder geval niet te lezen, en de mensen die erop staan of de omgeving zeggen haar en haar zussen en broers ook niks. Toch vermoedt ze dat het oud familielid is of een andere bekende van haar ouders of grootouders. ,,Ze hadden vroeger niet veel geld voor nieuwe lijstjes, dus ik denk dat ze de trouwfoto gewoon bovenop een andere hebben geplakt." De hele fotodiscussie komt voort uit de nalatenschap van haar oom. Die zat als broeder in Maastricht en had daar het fotolijstje staan met de trouwfoto van opa en oma Vloeimans.