De eerste tekenen van de lente op de boerderij zijn er: ‘De zon houden we nog tegoed’

BoerenpraatMADE - Elke drie weken schrijft Lisette van Oosterhout over het leven over de boerderij. Deze week heeft ze het over de lenteperiode op de boerderij. ,,Mensen vinden het leuk dat de koeien weer een heel seizoen ‘hun’ natuurgebied verblijven.”

De aspergekaas is uitverkocht, de graskaas ligt in de winkel en de tweede partij voorjaarskruidenkaas ligt te rijpen in de kelder. De moederdagpakketten zijn de deur uit, dus de lente is al een heel eind op scheut. Maar voor je gevoel wil het maar niet vlotten.

We bewegen mee met de natuur, maar proberen toch ons werk een beetje door te drukken. Want als het weer straks ineens wel gaat doen wat ervan verwacht wordt, dan lopen we al snel achter de feiten aan.

Koeien in de wei

De melkkoeien gaan al langer buiten; hét teken van de lente. Maar afgelopen weken zijn we ook begonnen aan de jaarlijkse verhuizing van onze jeugd. Elke week gaat een groepje jongvee buiten. Eerst op de oefenwei aan huis. In deze wei is extra zware afrastering, die beter zichtbaar is in de felle zon. Zodoende leren ze dat ze niet zover kunnen lopen als ze kunnen kijken. Daarna gaan ze op de veewagen voor een seizoen in het Haagse Beemdenbos.

De eerste reacties van de Bredanaren zijn alweer binnen. Leuk! Ook dat is een teken van lente. Mensen vinden het leuk dat de koeien weer een heel seizoen ‘hun’ natuurgebied stofferen, wat tegen de woonwijk aan ligt. Op de Facebookpagina Door de lens van Hannie plaatst Hannie, inwoonster van de Haagse Beemden, dagelijks mooie natuurfoto's. Binnenkort zullen er weer foto’s van onze typisch getekende bonten voorbijkomen.

Quote Op de Facebookpa­gi­na Door de lens van Hannie plaatst Hannie, inwoonster van de Haagse Beemden, dagelijks mooie natuurfo­to's

De koeien die tijdelijk geen melk geven, zijn ook uit huis geplaatst. Zij vertoeven tijdens hun verlof in de Binnenpolder van Terheijden, iets dichter bij huis. Dat is handig, omdat we in deze groep vaak moeten wisselen. Ook hier verfraait de eerste kudde het natuurgebied. Nog een teken van lente dus.

Schoonmaken

Ondertussen zijn er al zoveel dieren op zomerreces, dat we een start maken met het schoonmaken van hun winterverblijf. Wat een bende kunnen die jongelui achterlaten! Genoeg aanleiding om de boel eens grondig te reinigen. Gedeeltes van de stallen blijven leeg in de zomer. Reparatie of renovatie kan zo ten allen tijde een keer plaatsvinden als we tijd over hebben. Want ja, de jeugd vernielt ook wel eens wat…

Quote Ondertus­sen zijn er al zoveel dieren op zomerreces, dat we een start maken met het schoonma­ken van hun winterver­blijf Lisette van Oosterhout

Met de hogedrukspuit in de hand borrelen gedachtes op. Tijdens zulk monotoon werk kun je namelijk ongestoord nadenken. Hemelvaart, Pinksteren, Klantendag; het zit er allemaal aan te komen. Inderdaad; wat het werk betreft is het lente. De zon houden we nog tegoed.