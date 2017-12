De eerste baantjes op spiegelglad ijs bij DongenIce

Geen andere incidenten bij zorgaanbieder Laverna

14:04 OOSTERHOUT - Zorgaanbieder Laverna is actief in Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Volgens de inspectie en de gemeente Oosterhout zijn er geen andere incidenten dan het incident met Oosterhouter Jan van de Corput bij de zorgaanbieder bekend. Laverna is sinds januari 2017 in Oosterhout gevestigd.