De echte oude dorpssmid bestaat al lang niet meer, maar de nazaten wel

John van Vugt keert terug in politiek Geertrui­den­berg

21 juli RAAMSDONKSVEER/MADE - Oud-wethouder John van Vugt van Geertruidenberg en kroegbaas in Made, keert terug in de politiek. Hij wordt lijsttrekker van Keerpunt '74, zijn oude partij voor wie Van Vugt een aantal jaren in het college van Geertruidenberg zat.