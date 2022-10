De Eastside Jazz Sesjuns maken van de Oosterhoutse foyer weer even een jazzcafé

Reservist Gijs-Jan Schüssler: ‘Oorlog wordt ook economisch uitgevoch­ten’

HANK/MOERDIJK - Waar kun je een land economisch raken, als je ermee in conflict bent? Of juist economisch bijstaan, tijdens een hulpmissie. Dat is waar knappe koppen uit het bedrijfsleven zich voor Defensie regelmatig over buigen.

10 oktober