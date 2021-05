De Duitsers vreesden de Biesbosch: ‘Achter elke wilg kon een verzetsstrijder staan’

Wat zou ik gedaan hebben in deze situatie? Dat vroegen Leen Fijnekam (67) uit Dordrecht en Alfons van Bokhorst (56) uit Papendrecht zich regelmatig af tijdens het schrijven van hun boek ‘De Biesbosch in de Tweede Wereldoorlog’. ,,Er is in die tijd namelijk nogal wat gebeurd in het gebied”, vertelt Van Bokhorst. “Verzet, luchtgevechten, smokkelroutes, geheime zenders, vergeldingsacties, verstopte schepen en krijgsgevangenen. Het was er allemaal in de Biesbosch.”