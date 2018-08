De droogte in Geertruidenberg in beeld

Kurenpolder-serie 'Halve dorp Hank is weg, maar omzet blijft dankzij De Kurenpol­der'

19:30 HANK - In deze driedelige serie nemen we een kijkje achter de schermen van het bedrijf De Kurenpolder in Hank. In vijftien jaar tijd uitgegroeid tot een groot recreatieoord in de regio. Aflevering 3: relatie Hank met De Kurenpolder