De Dongense Dorps Quiz gaat van start met ‘moord’ op zanger Donnie

Het is tekenend voor het Dongens evenement. Kosten noch moeite (in ieder geval moeite) worden gespaard om de quiz tot een echte happening te maken. Zaterdag was de vijfde editie. ,,We beginnen in januari met het bedenken van alle onderdelen", zegt Jacques Bakx van de organisatie. ,,Vanavond is het moment dat de ongeveer honderd teams, zo'n tweeduizend Dongenaren, zich over de vragen en opdrachten buigen. Al zijn ze er al een paar maanden mee bezig, want eerder namen ze al deel aan de opdracht om met een BN'er op de foto te gaan en om een parodie op een reclamefilmpje te maken.”